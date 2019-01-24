郭俊銘捲婚外情 辭台水老董
被蔡英文總統暱稱「阿信」的台水董事長郭俊銘，遭媒體跟拍爆料與台中某電台楊姓人妻到摩鐵偷情，郭昨以避免造成隊困擾、損及台水形象，即日起請辭董事長一職。不過，熟識楊女的人表示，沒辦法想像這次會因捲入婚外情風波，造成負面形象、引發爭議，覺得很可惜。
郭俊銘管理台水2年多年，點子多、交代事務雜，但因身先士卒、肯為公司與員工謀福利，許多人都很服他。由於郭屬民進黨新潮流系，曾任省議員、立法委員，因個性使命必達，因此民進黨執政後，他向小英自薦台水董事長獲同意。
儘管郭在政策配合度很高，但在「推動調水價」挨批敏感度稍不足。而坦率敢講話的他，即便開記者會，媒體也不敢疏漏。前年提「枯季水價」，要在缺水地區調漲水價，就遭地方反彈。
據了解，郭外遇對象有大酒窩，甜美外型令人印象深刻。有媒體同業透露，台水去年底在台中長榮桂冠酒店舉辦媒體年終餐敘，楊衣著華麗與同事出席餐會，當時被安排與郭同桌；郭楊中間只隔1人，當時看不出2人有親密舉動。
據指出，郭當時與往常般舉杯敬酒、寒暄問候，楊女在旁僅含蓄微笑，似乎刻意與郭保持距離，但郭上台發表台水業務成績逾半小時，楊女凝神傾聽，讓人看不出有婚外情端倪。
有人爆料，郭俊銘當時在長榮桂冠酒店15樓包廂宴客，楊女雖晚到1個鐘頭，但主桌位仍為其保留，事後2人各自回家，表面鮮少互動，私底下卻仍有聯繫。傳出婚外情，楊女電台同事不敢相信，認為楊與丈夫看起來很恩愛，時常外出旅遊、購物等，很難想像。
面對緋聞，郭第一時間否認出軌，指只是就文宣、廣告設計請教楊女。但下午就發出聲明，表示為避免造成執政團隊困擾、損及台水形象，即日起請辭董事長一職。經濟部表示，將待新部長與上面討論出董事長人選後再決定。
(中國時報)
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