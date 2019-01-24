遭禁賽8年 舉重金牌林子琦拚平反
舉重女將林子琦，2016年被驗出使用禁藥，去年禁賽期滿，世界反禁藥組織（WADA），卻認為她不是初犯，2年禁賽期過短，經中華奧會說明後仍不同意，國際運動仲裁法庭（CAS）追加禁賽8年並取消積分、獎金。林不服聲請停止執行。台北高等行政法院23日開庭，法官認為，首要得先釐清本案處分屬公法或私法關係，再盡速裁定。
30歲林子琦2014年獲仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，2016年6月24日在奧運前例行檢查，查出體內含有類固醇，里約奧運不僅沒能出賽，還被中華奧會禁賽2年到去年6月23日。
但WADA函中華奧會，認為林不是初犯，且禁藥為名列在案，只要再犯，禁賽時間就得延長到8年。WADA不同意中華奧會「初犯」說法，反應到CAS審理，裁決林從去年11月14日起執行禁賽8年，取消2016年6月24日起迄今所有成績、積分與獎金。
林子琦認為2年禁賽已執行完畢，是中華奧會與WADA溝通不良，向台北地院民事庭聲請2次假處分都被駁回，另提起撤銷仲裁判斷之訴，法院將開庭審理前，委任律師聲請停止執行中華奧會去年底禁賽函文。
北高行昨開庭，法官認為本案確有急迫性，但首要得先釐清公、私法關係，才能決定有無管轄權。林的律師說，中華奧會依國民體育法「中華奧會專章」所賦予的職權，處罰運動選手，因有法律上授權，有公法上性質，函文屬行政處分。但中華奧會律師說，依國際奧林匹克憲章，雙方屬合作關係並非行政委託，不存在公法關係。
(中國時報)
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