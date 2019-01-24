風槍奪女童命 雄檢重建現場
高雄3歲女童疑遭油站空氣風槍灌入體內致死案，檢方昨重回現場調查，針對空氣噴槍的尺寸、女童是否有力氣手持噴槍等重建現場，今將對女童遺體進行複驗，釐清死因。
由於查扣的空氣噴槍已送鑑定，承辦檢察官周韋志昨到現場模擬，針對監視畫面拍到女童父親當天在關鍵20分鐘內的動作逐一還原，釐清其證詞可信度。
對有傳聞指女童父親駕車進入加油站時，並非「坐」而是「躺」在副駕駛座上，檢警也再度調出加油站內相關監視器畫面，並就此問題調查加油站員工說法。
此外，有媒體指女童父親事發後到台南遊玩，昨一名女網友指出，當時她剛好也在高雄榮總，目睹這名男子將女童送到醫院急診，在護理站人員受理後，該名男子並沒有離去，一直等到女童的母親來到。直到醫生宣布急救無效，她看到女童的母親向醫生下跪，拜託救救孩子。
女網友表示，進醫院時，女童爸爸說，女童被洗車場噴槍噴到，即交給醫護人員，沒有說是女童自己玩噴槍。目睹事件過程中，她可以感受女童的父親是壓抑情緒、很緊張，在等待女兒急救過程中，他臉色沉重，等待女兒宣布急效無效的結果，並承受著女童母親捶打，覺得他非常難過、傷心。
(中國時報)
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