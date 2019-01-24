疑買毒遭設局 男中槍不治

2019年01月24日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗頭份昨晚發生槍擊命案，29歲徐姓男子遭人開槍射殺，送醫不治，由於死者有毒品前科，警方不排除是毒品買賣糾紛遭人設局殺害，刻全力追緝中。

23日晚間7點半左右，苗栗蟠桃里傳出槍響，警方到場，發現徐男倒臥血泊，一旁還有彈殼，至少4槍，送醫急救後不治。

警方調查，徐男有毒品前科，昨晚疑被友人載至蟠桃公園後，2位友人因故先行離去，留下徐男獨自赴約，沒多久，徐就被槍擊身亡。由於徐有毒品前科，警方懷疑有可能是毒品買賣糾紛，遭人設局行凶殺害。

頭份警分局已組成專案小組，全力追緝開槍凶嫌。警方並將死者2名友人列為重要嫌疑人，清查身分追緝中。

(中國時報)