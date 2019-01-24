周錫瑋轟柯 輸韓國瑜太多了

2019年01月24日 04:11 中國時報 林縉明 、 張立勳 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同立委補選倒數3天，高雄市長韓國瑜前天北上替國民黨候選人陳炳甫輔選，對上「柯家軍」讓「柯韓對決」浮上檯面，前台北縣長周錫瑋23日陪同陳炳甫掃街時表示，台北市長柯文哲已經落伍、黔驢技窮，長期沒內容大家也看膩了，輸給韓國瑜太多。

指柯沾惹政治 韓力拚經濟

北市立委補選，陳炳甫陣營定調效法韓國瑜精神，不批評對手，韓前天北上幫忙輔選，由於柯文哲頻與子弟兵候選人陳思宇同框，立委補選形同韓、柯代理人戰爭，陳炳甫認為，選舉還是回到候選人本身，就像餐廳賣的好不好，要看菜好不好，選舉輔選都是旁邊幫忙的人，最重要的還是候選人政績及政見。

昨陪同陳炳甫車隊掃街的周錫瑋說，柯文哲已經落伍且輸給韓國瑜太多，甚至都在抄襲韓，柯文哲在市政發展和建設上，沒有點子跟想法，台北怎麼發展，柯一直在政治議題發揮，韓則是著墨高雄經濟發展，柯P老早黔驢技窮，坦白說長期沒內容大家也看膩了。

陳營力推政見 何營今掃街

周錫瑋表示，柯文哲不論未來要組黨或選總統，應該說清楚做法，韓國瑜每當拋出議題都會說明原因跟做法，若只靠直播維持網路聲量是不夠的，尤其民進黨現在也搞新媒體，柯P想要用花邊新聞維持熱度，慢慢會輸給韓國瑜、民進黨。

陳炳甫有韓國瑜加持，陳思宇則有柯文哲賣力輔選，民進黨何志偉今天將與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅前往迪化街掃街，蔡英文總統下午會陪何志偉至海光宮參拜，幫何加油、打氣。

外界預估若投票率衝高，對何志偉選情有利，何志偉昨表示，「期待這席立委留給在地，投給我會多一席立委、不會少一席議員」。外界質疑是否暗批陳炳甫？何僅說，呼籲票投給努力的年輕人。

對此，陳炳甫回應，民進黨現在有70餘席立委，在完全執政下，政府沒有替人民多做事情，因此立法院需要多一席監督力量，這也是為什麼他要全力以赴替人民做事情的原因。

(中國時報)