走春來新北 轉扭蛋送好禮

2019年01月24日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

豬年好玩好康在新北！新北市府推出豬年走春系列活動，除了即日起在市府大廳有以豬年為主題的「好運D家」造景供民眾拍照祈福，春節期間新北9大博物場館也將推出「新春揮毫」、「扭蛋轉好運」及「傳統技藝喚年味」等活動，扭蛋最大獎有凱撒飯店雙人自助餐券，邀民眾到新北走春拿好康。

侯友宜揮毫 豬福滿滿

新北市長侯友宜23日出席新北市豬年走春系列活動記者會，現場與2018年文化貢獻獎得主、書法家張炳煌共同揮毫寫春聯，侯友宜寫下「豬福滿滿」，更以侯式畫豬法畫下福氣豬，預祝市民新春快樂。

侯友宜說，新北市「豬（祝）好年」系列活動，串聯新北市9所館舍、三大主題活動，要用趣味精彩活動邀民眾共度歡樂的春節，尤其「扭蛋轉好運」準備了近萬顆扭蛋，內含各館舍的紀念小物兌換券，中獎率高達九成，還有隱藏版的「市長加碼禮」，免費贈送凱撒飯店雙人自助餐券，歡迎民眾來新北走春，把好康帶回家。

市長加碼禮 飯店自助餐

新北市文化局表示，9大館舍包含鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館、林本源園邸、空軍三重一村、府中15及新北市立圖書總館，「扭蛋轉好運」活動將於2月6日（初二）至2月10日（初六）登場，民眾至各館舍抽取任務籤詩，完成館舍指定任務兌換代幣，即可扭蛋抽好禮。

「新春揮毫」活動於今明2天在新北市府一樓大廳提供民眾領取名師春聯，26日至27日則在其他藝文場館供民眾索取；其他活動還有DIY年味技藝工坊、空軍三重一村的國寶藝師李煥章剪紙特展，相關活動皆須事先報名，詳情可上新北市文化局官方網站參考。

(中國時報)