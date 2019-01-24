苗栗代竹縣燒垃圾 日增40噸
監察院監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟23日至新竹縣政府巡察，了解非洲豬瘟、垃圾堆置以及老人年金發放至每月3000元等議題，縣長楊文科指出，目前已獲苗栗縣同意，自3月起由苗栗縣每天多燒40噸垃圾，預計至8月可解決竹東垃圾掩埋場的堆置問題。
資源回收率提升 獲讚揚
王美玉讚美新竹縣資源回收率自2013年的39.91％提升至2018年的54.77％，不過也對鄰近縣市代燒垃圾量不足的問題提出質疑。楊文科則回應，中央政策在新竹地區共用1個焚化爐，但新竹縣僅分到每日150公噸的量，不足以處理新竹縣每日產生的垃圾，希望中央政策能落實，否則永遠無法解決民眾關心的事情。
新豐掩埋場垃圾 速處理
目前新竹縣每日產生的垃圾量約230噸，由新竹市代燒150噸、苗栗縣60噸，楊文科表示，積極與鄰近縣市洽談，已獲苗栗縣首肯，願意多燒40噸，希望能盡早解決堆置在竹東垃圾掩埋場的4300噸垃圾。另外在新豐垃圾掩埋場堆置的垃圾則約2萬噸，他要求環保局提出焚化爐替代方式，盡速解決垃圾問題。
環保局長黃士漢指出，若狀況順利，竹東垃圾掩埋場的堆置垃圾，可望在苗栗縣多燒40噸的狀況下，於今年解決，而新豐垃圾掩埋場堆置的垃圾也在打包中。
王幼玲、陳師孟則關心新竹縣財政狀況，王幼玲詢問在恢復老人年金每月3000元狀況下，如何籌措財源？陳師孟則問新竹縣推動政策是否有先後順序，楊文科則回應，要以民之所欲為優先推動，期望讓民眾有感。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。