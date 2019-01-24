苗栗代竹縣燒垃圾 日增40噸

2019年01月24日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

監察院監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟23日至新竹縣政府巡察，了解非洲豬瘟、垃圾堆置以及老人年金發放至每月3000元等議題，縣長楊文科指出，目前已獲苗栗縣同意，自3月起由苗栗縣每天多燒40噸垃圾，預計至8月可解決竹東垃圾掩埋場的堆置問題。

資源回收率提升 獲讚揚

王美玉讚美新竹縣資源回收率自2013年的39.91％提升至2018年的54.77％，不過也對鄰近縣市代燒垃圾量不足的問題提出質疑。楊文科則回應，中央政策在新竹地區共用1個焚化爐，但新竹縣僅分到每日150公噸的量，不足以處理新竹縣每日產生的垃圾，希望中央政策能落實，否則永遠無法解決民眾關心的事情。

新豐掩埋場垃圾 速處理

目前新竹縣每日產生的垃圾量約230噸，由新竹市代燒150噸、苗栗縣60噸，楊文科表示，積極與鄰近縣市洽談，已獲苗栗縣首肯，願意多燒40噸，希望能盡早解決堆置在竹東垃圾掩埋場的4300噸垃圾。另外在新豐垃圾掩埋場堆置的垃圾則約2萬噸，他要求環保局提出焚化爐替代方式，盡速解決垃圾問題。

環保局長黃士漢指出，若狀況順利，竹東垃圾掩埋場的堆置垃圾，可望在苗栗縣多燒40噸的狀況下，於今年解決，而新豐垃圾掩埋場堆置的垃圾也在打包中。

王幼玲、陳師孟則關心新竹縣財政狀況，王幼玲詢問在恢復老人年金每月3000元狀況下，如何籌措財源？陳師孟則問新竹縣推動政策是否有先後順序，楊文科則回應，要以民之所欲為優先推動，期望讓民眾有感。

(中國時報)