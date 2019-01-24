二林精機園區 2階環評被打槍
歷經3任縣長，二林精密機械園區22日在環保署召開二階環評被打回票，指出彰濱工業區還有很多地；台灣區機械公會理事長柯拔希炮轟彰濱不適合精密機械產業。彰縣府表示，太意外了！指計畫已走10年，等收到環保署會議紀錄後，再研究評估因應作法。
彰濱不適合 業界爆轟
闖蕩10年的中科四期二林基地去年通過二階環評，去年彰縣府修正完成二林精密機械產業園區的環評報告書，送經濟部、轉環保署，爭取過關。二林精密園區位於中科北側，同屬台糖萬興農場共劃定352公頃，循《產業創新條例》編定「彰化縣二林精密機械產業園區」，2008年啟動。
二林精密機械園區和二林中科僅一路之隔！命運不同，二階審查。環委指出，該區屬農業用地具低漥滯洪功能，開發加重地表逕流影響。且位於地下水管制區、鄰近農業生產環境，開發單位採全回收、再生利用，區外再生水需求占50％未提出規畫，並指出，彰濱工業區還有很多土地。
縣府再研究因應作法
彰化政府建設處指出，彰濱工業區採分期分區開發，目前可售地僅崙尾西一區10公頃、崙尾金屬表面處理專區54公頃、鹿港西一區16公頃。業界指出，彰濱海風、鹽霧重，不適合精密機械產業進駐設廠。
「太意外了！」彰化縣副縣長洪榮章說，案子歷經3位縣長，不是縣長王惠美首推，前兩次專案小組審查平順，最後一步的二階環評，二林、溪湖鎮長和多位議員都前往關心；已填投資意願書需求廠商330家、509公頃，將再提出申覆，希望趕上開發期程，讓廠商有機會在2021年進駐營運。
(中國時報)
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