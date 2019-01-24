雲林教室裝冷氣 使用者付費

2019年01月24日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長張麗善23日首次主持全縣國中小校長會議，她以迎向教育新未來，推動國中小教室全面裝冷氣、數位教學等勉勵校長，共同營造幸福的教育環境，針對教室裝冷氣的電費問題，縣府教育處代理處長林慧蓉說，會朝使用者付費方向規畫。

推動數位科技教育

全縣公私立國中小校長會議在土庫國中舉行，共有194位國中小校長參與，張麗善頒發全縣語文競賽團體獎、閱讀績優學校及個人評選等獎項，期勉師生繼續加油。

張麗善感謝與會者為教育下一代而努力，為實踐幸福的目標，會積極打造舒適安全、有質感與內涵的校園，尤其面對AI人工智慧、大數據、物聯網數位時代，必得在既有的基礎上持續前進，才能充分掌握科技的趨勢及發展。

張麗善揭櫫她的8大教育政策，包括：國中小逐步全面加裝冷氣；補貼中小學生營養午餐費，提升至全國平均金額以上；擴大幼托能量，提升照顧力量；推動數位學習，落實因材施教；強化英語能力，提升國際競爭力；加強中小學基本學科教學品質管控，提升基本學習能力，取得優勢競爭力；透過無縫接軌的產學合作，培育企業所需人才，提升產業競爭力；廣設運動公園，配合學校運動場所開放，營造運動風氣，促進全民健康等，希望大家共同努力實踐。

全班學生均攤電費

多位校長關心加裝冷氣之後的電費問題，樟湖國中小校長陳清圳表示，夏天很熱，裝冷氣很好，但電費確實是該考量的問題，到底要由學生家長均攤，還是公部門埋單，縣教育處應有細部計畫。

林慧蓉說，目前有安裝冷氣的學校，例如斗南高中每教室配置一電表，由全班學生均攤電費，這是比較長久之計，該處也預計朝此方向規畫。

(中國時報)