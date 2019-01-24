陳文茜行銷高雄 爆料嚇壞韓
知名節目主持人陳文茜擔任高雄觀光代言人，23日她與市長韓國瑜對談交流，當場爆料韓國瑜曾暗戀歌手潘越雲，令他聽了坐立難安，一旁的觀光局長潘恒旭趕緊出面緩頰說，陳文茜真是稱職代言人，三言兩語立刻幫韓市長推銷高雄。
比英文辯論 不會輸柯
陳文茜給高雄12項建議，包含「AI夜市」、「賣菜郎網路販售高雄蔬果」、「草地音樂節續辦」、「打狗英國領事館策展」、「無人機送情書」等議題，提供韓國瑜發展觀光參考方向。
陳文茜並為雙語教育請命，要韓國瑜務必兌現政見，不要讓下一代因貧富差距而錯過了英文的學習。她也提議舉辦市長之間的英文辯論賽，韓國瑜則開玩笑說，他的英文不會輸柯文哲。
對於行銷西子灣，陳文茜希望用潘越雲的歌來搭配相關展覽，她話鋒一轉，笑問韓國瑜：「你的表情怎麼怪怪的？」隨即陳文茜又爆料，「聽說韓市長曾經暗戀潘越雲」，引起眾人的好奇與笑聲。陳文茜接著說，她問過韓國瑜的女兒韓冰，韓冰笑說：「爸爸是吹牛的」。韓國瑜則尷尬說，已經從兩岸關係談到兩性關係了。
暗戀潘越雲 市長尷尬
會後媒體追問韓國瑜「暗戀潘越雲」一事，韓國瑜僅以「是陳文茜在講笑話」帶過。潘恒旭則幫忙澄清，表示韓國瑜原本就認識潘越雲，競選時最後晚會，原本打算邀潘越雲來演唱〈最後一夜〉，但後來潘有事無法前來；此次陳文茜規畫在西子灣英國理事館策展，想到潘越雲曾唱過一首〈西子灣之戀〉，因此引發此話題，但自認對韓國瑜瞭如指掌的潘恒旭強調：「韓市長的個性不會用暗戀的」。
此外，潘恒旭也透露高雄客運與秀泰影城合作的20億投資案，24日即將正式簽約，未來高雄將多1座影城百貨。
(中國時報)
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