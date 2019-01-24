柯P同學掌北捷 議員痛批酬庸

2019年01月24日 04:11 中國時報 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北捷運公司23日舉行股東會，選出新任董事並推選董事長，新任北捷董座確定由北市府市長室顧問李文宗接任，但李過去無交通背景，遭藍綠議員痛批人事案是政治酬庸。

北捷原訂去年9月董事任期屆滿改選後，推派新任董事長人選，但因選舉因素順延，直到昨天舉行股東會，北捷共有15席董事，最大股東北市府有12席，掌握北捷董事長人事主導權。

北捷昨宣布新任董座，李文宗畢業於大同大學電機工程學系，過去在矽格公司擔任董事，去年4月請辭後轉任市長市顧問，如今將任北捷公司董事長，李文宗雖有企業經驗，但過去無交通背景及相關經驗，引來議員的炮轟。

民進黨議員許淑華指出，台北市長柯文哲正在為自己下一步布局，人事都放自己人，像是選後競選總幹事小野回任文基會董事長，李文宗接北捷董事長，這就是政治酬庸，顯見柯文哲過去批評藍綠人事酬庸，其實柯也一樣。

國民黨議員徐弘庭則認為，北捷人事安排應該回歸專業，最近幾任董事長皆具有交通專業背景，北捷資產及規模非常大，用一個有企業背景但非交通專業的親信來接這個位子，難免造成外界疑慮，而且柯第2任剛開始就對市府轉投資的公司人事上下其手，恐有爭大位的意圖。

對此，柯文哲昨說，他同學是矽格創辦人、科技業的大老闆，原本來市府上班薪水就是減少的，至於由李文宗擔任北捷董座，他要求台北市要全面E化，北捷會走在最前面。

(中國時報)