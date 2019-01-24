拒當貴婦 士東市場找回傳統人情味

2019年01月24日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市士東市場前年大改造，19家攤商與中港台團隊合作，擺設大走文青風，有全台最美傳統市場之稱，瞬間成拍照打卡熱點，不過也因名人光顧被貼上「貴婦市場」標籤，讓不少人望之卻步，為了提升來客數，市場舉辦好康活動、開辦臉書，積極找回市場定位。

極簡招牌、木質吧檯、工業風吊燈，士東市場改裝後，成為北市引以為傲的活招牌，曾獲選經濟部4星級認可，人氣暴漲加上政商名流光顧，「精品市場」封號也緊跟而來，間接加深「士東市場是貴婦去的」、「士東東西比較貴」的偏見，有攤商就坦言，知名度提升，營業額卻未顯著增加。

實際走進士東市場，不乏平價美食，攤商推薦像是童家饅頭、小林蔬菜、黑豬肉水餃、 新疆餅水果行，一日三餐都可以銅板價解決，其中二樓的美食街選擇多元，成為不少饕客口袋名單。

市場自治會副會長林宜靜表示，歷史近30年士東市場與社區聯結緊密，店家會認識鄰居一家大小，會知道你的麵要蔥不要油，這不是什麼貴婦市場、文青超市可以做到的，濃厚的人情味，也不是超市的冷凍冰櫃可替代。

林宜靜說，為了更貼近民眾生活，除了士東市場粉絲頁今年起回歸攤商特色，春節前有「一日一店家」年貨節企畫，詳列商家資訊、主打商品及好康優惠，更推出商家互動、抽獎影片，展現多元風貌。

(中國時報)