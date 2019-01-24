苑裡中山路台一線交會口 年前開放左轉
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮西濱快速道路通車後車流頻繁，鎮民考量用路便捷性，要求鎮公所與工務段取消中山路與台1線交會口禁止左轉規定，鎮公所與苗栗工務段等相關單位進行會勘後表示，因應民眾需求，春節前將撤除禁止號誌，開放左轉，並試行2個月觀察道安。
鎮民指出，目前行經中山路前往西濱快速道路，因北上路段設置禁止左轉號誌，導致車輛必須往前行駛繞一大圈，或是乾脆冒著生命危險穿梭狹小道路，過平交道才能上西濱，造成用路耗時費工，極大不便。
22日公路總局第二區養護工程處苗栗工務段、縣政府、通霄警分局、鎮公所、縣議員陳品安、苑北里長張顧翰等到場會勘，討論用路改善方案，會後決議，因應民眾需求，年前將開放中山路與台1線交會口左轉，試行2個月觀察道安情況，再討論是否調整。
鎮公所建設課指出，農曆年前將撤除此路口禁止左轉的號誌，並於中山路北上車道加畫直行與左轉箭頭標示，指引左轉車流開往台1線地下道行駛。
苗栗工務段表示，該路段交會處曾發生多起道安事故，多年前在當地里長與警方建議下，由鎮公所加掛禁止左轉標誌。工務段尊重此次會勘決議，待號誌拆除後，將朝調整該路段號誌燈為單向通行，由於省道車速較快，施行北行南止、南行北止，民眾平均將多等1個紅燈。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。