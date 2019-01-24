燕赴港拚經濟 豐原漆器當伴手禮
台中市長盧秀燕將在春節前到香港拚經濟！出席香港中華出入口商會會董就職典禮，特別準備豐原漆器餅盒作為祝賀禮，外觀黑亮穩重，內在鮮紅充滿喜氣，盒蓋繪有台中地標「湖心亭」；代表在地產業、文化，更具收納餅乾、糖果的實用價值，配合春節喜氣洋洋，發揮行銷城市效益。
盧秀燕28日將旋風式訪問香港，出席香港中華出入口商會會董就職典禮，見證新任會長林龍安、卸任會長張學修交接；該商會擁有4000多名會員是香港具代表性商會，盧秀燕受邀出席交接典禮，將見證台中市農會與商會簽署合作意向書。
六都首長都喊出拚經濟！盧秀燕搶頭香，以1日往返訪港行程帶頭衝，不僅拚經濟也將台中藝術之美帶到香港；23日公布選定由豐原地區「湖心亭漆藝餅盒」作為禮品，盒蓋以黑色為底漆，手工繪製台中市府府徽意象的「湖心亭」，畫工精美。
經發局將在香港中華出入口商會就職典禮會場，提供台中在地的裕珍馨大甲酥餅、榮記顏新發鳳梨酥、阿聰師小芋仔、嘉味軒太陽餅等伴手禮；讓出席會員品嘗，把握機會擴大行銷通路，打響台中做為糕餅之鄉的名號，讓糕餅之「香」飄香到香港。
(中國時報)
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