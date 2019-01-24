Google購綠電 相中七股沿海
台灣電業法修正，再生能源可直供也可轉供，跨國科技公司Google23日宣布將在台購買10MW（百萬瓩）的再生能源電力，提供位於彰濱工業區的台灣資料中心營運使用，也是Google首宗在亞洲完成的再生能源交易，明年將正式送電，台南市經發局證實此項消息，根據了解，發電基地最有可能落腳在沿海的七股區。
Google公司購買的10MW（百萬瓩）電力將由4萬個太陽能面板產生，若以基地面積計算，約需要10公頃的土地興建相關設備，Google指出該太陽能電廠位於台灣資料中心南邊約100公里處，加上其開發夥伴Diode Ventures、台鹽綠能、雲豹能源、以及永鑫能源有將太陽能面板架設到養殖場魚池的計畫，因此台南沿海地區雀屏中選。
日前有業者相中取得成本較低的沿海養殖用地，打算用漁電共生設置太陽能板發電，位於七股黑面琵鷺保護區北側的海埔魚塭地，有業者並開出高於市場行情10倍價格承租，不少地主轉而簽約，原先承租漁民只好結束養殖，由於當地多以淺坪式文蛤養殖為主，漁電共生型態並不合適，恐怕對已打出名號的文蛤品牌造成傷害，加上大量太陽能板對候鳥生態是否有影響也未知，地方上有不同聲音。
Google購買10MW（百萬瓩）發電規模尚無法完全滿足需求，將會持續尋找再生能源，達到100％供應目標，據了解，相關業者在七股地區取得使用權的土地面積約有250公頃，若採漁電共生方式，有40％可供種電，發電量可到Google購買量的10倍。
(中國時報)
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