鳥友驚喜 5年前繫放蜂鷹現蹤
珍貴稀有的保育類東方蜂鷹，以蜂類的蜂蛹和幼蟲為主食，賴姓鳥友近日在台東郊區養蜂場拍到1隻戴有腳環的蜂鷹，經台灣猛禽研究會證實，是2013年11月所繫放，由於國內對蜂鷹的生態研究仍嫌不足，這隻5年前繫放的蜂鷹，有助於建立東方蜂鷹資料庫。
賴姓鳥友近日在台東郊區1處養蜂場守了3天，拍攝東方蜂鷹美姿，無意間發現其中1隻羽毛接近米色，胸口有細紋的蜂鷹，右腳有藍、黑、紅3色腳環，左腳也有金屬環，背部還有衛星發報器，讓他對這隻美麗猛禽的大感興趣，向台灣猛禽研究會詢問，希望解開身世之謎。
台灣猛禽研究會研究員表示，這隻母蜂鷹是2013年11月在台東縣鹿野鄉北邊繫放，當時就已經是成鳥，由於蜂鷹多數為遷徙性猛禽，少部分是台灣留鳥，初步研判，這隻蜂鷹可能是整年都停留在同一地區。
研究人員指出，神秘的東方蜂鷹遷移路線及羽色變化仍是個謎，在台灣島內的移動路線也十分多樣，該會從2004年到2014年以來繫放過170隻，希望建立更詳細的資料庫，從中找到解答。
此外，在冬季野外蜂類食物來源減少時，東方蜂鷹就會到養蜂場覓食，偶有破壞蜂箱情形，常遭蜂農排斥，不過該台東郊區蜂農表示，常來光顧的蜂鷹至少有5隻，由於牠們沒有太大破壞力，基於友善環境，通常都是人、鷹和平共存。
(中國時報)
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