頭城6大街景 金豬財神亮起來

2019年01月24日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮公所大秀燈飾街景布置，入夜後呈現迷人歡樂氣氛，迎接金豬年的到來，圖為粉紅金豬。（鎮公所提供）

迎接金豬年到來，宜蘭縣頭城鎮公所延續耶誕節街景布置，另增添農曆新年元素，每天傍晚5時起亮燈，一直到晚上12時熄燈，讓入夜後的頭城鎮，散發迷人又喜氣的氣氛，要讓頭城居民、返鄉民眾及外地遊客都感受濃濃且熱鬧的年節，歡喜過新年。

今年頭城春節街景布置共有6大區域並各有主題，第一區是頭城火車站「五福臨門接財神」，主題設計是喜氣洋洋的粉紅大豬帶著「五福臨門」的5隻小豬，搭配隨著流星燈從天而降的大財神，相當逗趣討喜；第二區是頭城行政中心「星光閃耀迎新年」，以鎮長曹乾舜及代表會主席楊碧村合影的圖像為主體，搭配大紅燈籠及周邊路樹向鄉親拜年；第三區是頭城大橋「金豬賀歲好運來」，以各式可愛小豬拜年燈片，搭配充滿喜氣的亮粉色及金黃色燈飾貫穿整座大橋，象徵「人開致富路，豬拱發財門、金豬送財富、戶戶發大財」。

第四區是頭城老街「悠悠思古現風華」，採取Z字型的設計，以吊掛富有濃濃年味的紅燈籠及冰柱燈加以裝飾，漫步於其中猶如穿越時光隧道般，重溫頭城藝文發祥地的歷史與風采；第五區為頭城交流道「鴻福盈門通四海」，設置大型祝賀看板，迎接返鄉遊子並歡迎各地遊客蒞臨頭城；第六區是頭城商場「金玉滿堂發大財」，透過粉紅燈飾滿布頭城商場穹頂，點亮頭城商場街道，象徵鴻運當頭。

曹乾舜表示，2019年是農曆傳統民俗的豬年，為讓返鄉遊子、在地居民及來自各地的遊客，能夠充分感受開蘭第一城農曆年節的歡喜氣氛和濃密人情味，公所運用各式可愛小豬燈飾、大紅燈籠、賀年主視覺等設計布置歡喜迎新春，街景布置，將一直延續到3月8日，邀大家到頭城走春。

(中國時報)