便利後山觀光 秀巒大橋改建通車
位在新竹縣尖石鄉後山的秀巒大橋，在2013年時，受到蘇利颱風侵襲造成毀損，新竹縣政府、尖石鄉公所為了守護居民、旅客用路安全，去年開始改建工程，今年1月改建完工，新竹縣長楊文科、尖石鄉長曾國大等人出席通車典禮。
楊文科表示，秀巒大橋是通往尖石鄉後山泰崗、鎮西堡、新光、養老、司馬庫斯等部落的主要道路，先前因颱風導致兩側護欄及多處結構受損，儘管仍可使用，但縣府為了安全，規畫改善工程，希望能為往來居民、旅客帶來便利，也期許能增加經濟效益。
前尖石鄉長、現任原住民行政處長雲天寶表示，期望在守護用路安全外，也能促進在地觀光產業發展。尖石鄉長曾國大指出，後山地區每周約有2000遊客進出，相信便捷的交通能吸引更多旅客，增加商機。
秀巒大橋位於竹60線31公里處，改善工程經費約1億3760萬元，由中央補助1億1008萬、縣府負擔1926.4萬、尖石鄉公所則負責825.6萬元，新橋長度約82公尺、寬度1公尺，採取「單跨不落墩鋼桁架」設置。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。