便利後山觀光 秀巒大橋改建通車

2019年01月24日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

位在新竹縣尖石鄉後山的秀巒大橋，在2013年時，受到蘇利颱風侵襲造成毀損，新竹縣政府、尖石鄉公所為了守護居民、旅客用路安全，去年開始改建工程，今年1月改建完工，新竹縣長楊文科、尖石鄉長曾國大等人出席通車典禮。

楊文科表示，秀巒大橋是通往尖石鄉後山泰崗、鎮西堡、新光、養老、司馬庫斯等部落的主要道路，先前因颱風導致兩側護欄及多處結構受損，儘管仍可使用，但縣府為了安全，規畫改善工程，希望能為往來居民、旅客帶來便利，也期許能增加經濟效益。

前尖石鄉長、現任原住民行政處長雲天寶表示，期望在守護用路安全外，也能促進在地觀光產業發展。尖石鄉長曾國大指出，後山地區每周約有2000遊客進出，相信便捷的交通能吸引更多旅客，增加商機。

秀巒大橋位於竹60線31公里處，改善工程經費約1億3760萬元，由中央補助1億1008萬、縣府負擔1926.4萬、尖石鄉公所則負責825.6萬元，新橋長度約82公尺、寬度1公尺，採取「單跨不落墩鋼桁架」設置。

(中國時報)