彰化家扶兒 全家福換新鞋
我要穿新鞋！彰化家扶40名小朋友23日到員林市全家福鞋店免費選買合穿的鞋子，東挑西挑很開心，家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠是「童心鞋力」募鞋愛心活動發起人；她說各界的愛心，在4年內已經幫3200名小朋友圓了有新鞋穿的夢。
彰化家扶主任王震光表示，4年前因緣際會，羅金珠因看到有家扶的小朋友鞋子都已開口笑了，卻沒錢買新的，驚覺孩子們有這樣的需求；2016年發起「童心鞋力」募鞋愛心活動，並訂下每年為800名弱勢兒童買新鞋的目標。
童心鞋力募鞋愛心活動受到三商行等多家企業與善心人士的熱情贊助，讓孩子們可以拿著鞋券就近到全家福鞋店選買自己喜愛和最合腳的鞋子。孩子們在買鞋時都笑得合不攏嘴，試穿時還會調皮的又跑又跳，很雀躍。
羅金珠、王震光與縣政府參議林淑連與社工們帶著40名小朋友一起到全家福員二店挑鞋、買鞋；現場還共同為弱勢兒少的權益發聲，提醒大家「不要小看一雙鞋，那對弱勢小孩可是很珍貴」。
(中國時報)
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