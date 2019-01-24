種番茄任君採 退休課長圓夢

2019年01月24日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣新港鄉冬季特產甜椒、小番茄搭上現採熱潮，曾任新港鄉公所農業課長的蔡進裕，退休後成立金富九生產合作社，4年來以過去經驗推行安心、多元農業，今年更開放觀光採果，農場內可採8種番茄及青椒、辣椒，還有自製的甜椒麵，甜椒冰，將富有營養價值的甜椒，製成讓消費者更能接受的商品。

蔡進裕退休後，與過去在公所認識、一群志同道合的農友延續產銷班第52班成立金富九生產合作社，一開始以種植甜椒為主，後來研發各式副產品，今年更開始營運觀光採果。

採下幾顆番茄，稍微擦拭後就放進嘴巴裡，管理觀光採果園的農民李瑞欽說，自己本身就是番茄農，這片觀光採果園是無毒、安心的農產品，「可以直接吃」，蔡進裕說，番茄採果園開放到3月左右，元宵節前後，則會再開草莓採果園。

蔡進裕表示，因為農村缺工、營銷成本高，又時常有產銷失衡的情形，因此他決定透過民眾自行來果園採果打造「產地直營、產銷雙贏」的局面，農民既不用被盤商分利，消費者也能用相對較低的價格買到好的農產品。

蔡進裕也研發甜椒麵、甜椒冰淇淋等副產品，目前正在開發番茄冰淇淋，經過不斷地改進，希望做出消費者接受度最高的口味。為什麼要研發這些商品？蔡進裕強調，像冬天正是番茄盛產期，將部份番茄拿來加工，也可以解決產量過剩的問題。

(中國時報)