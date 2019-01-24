飼料成本多8倍 基隆唯一養豬戶不玩了

2019年01月24日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

非洲豬瘟引發各界關注，基隆市政府23日在七堵苗圃舉行緊急防疫演習，但在演習中，基隆市唯一的養豬戶李榮宗說，改用飼料後，成本多了7、8倍，實在是吃不消，如今開始出售豬隻，將在11月前退場。

72歲的李榮宗飼養35頭豬，為基隆唯一的養豬戶，原本養豬飼料是用廚餘，如今要改餵食飼料，成本高達7、8倍，他無奈的說，要退場不養了，養豬不是要賺錢，兒女也沒有想接班，養豬只是運動、活動筋骨，但現在真的吃不消了，預計11月前退場，歡迎有意者來收購他的豬。

基隆市動保所表示，此次演習以假想基隆市養豬場發現可疑疫情、動保所獸醫師進行現場疾病檢診及疫情調查、中央家畜衛生試驗所確診、動保所緊急防疫處置及警報解除，希望讓獸醫師及畜主熟練疫情爆發時，能迅速完成處置，避免疫情蔓延。

(中國時報)