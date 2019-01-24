大園潮音 國旗用最凶的派出所
國旗用最凶的派出所！桃園市警局大園分局潮音派出所位處海邊，經年累月遭受海風侵蝕，國旗每5天就得換一面，潮音派出所長林藝閔笑說派出所都男生，不會縫縫補補，為了節省經費只能只能「看天收旗」，讓國旗的壽命延長至少1個月。
潮音派出所位於大園區最南端，鄰近圳頭里臨海溼地，與海岸線僅有300公尺的距離，每到冬天強力海風吹拂下，國旗不到3天就會邊角起毛，懸掛5天就會破損不堪，每個月都得更換一面新的國旗，比起內陸派出所每半年、1年才汰換，頻率非常高。
林藝閔表示，派出所因為鄰海，在帶鹽海風的強力侵蝕下，國旗汰換率很高，國旗幾乎每5天就要換一面，但因為派出所每個月的辦公經費只有1萬元，得精打細算用在影印機、文具、電話費等固定開支上，無法太頻繁換國旗，同仁們合力想了很多辦法延長國旗的壽命，但最久也只能撐到1個月就得汰換。
林藝閔表示，1萬元的辦公經費得花在租借影印機的5000元、電話費、同仁的文具等固定開支，扣下來所剩無幾，而一面國旗要價250元至300元，若破損了就汰換，一個月至少得換4至8面國旗，開銷負擔太大。
林藝閔笑說，同仁過去曾試著用膠帶等方式把毛邊貼起但徒勞無功，派出所又都是男生，不會縫縫補補，只能買新國旗，現在每天早上到升旗時段都會先看一下天氣，如果颳風又下雨就考慮不升旗，想辦法延長國旗壽命到1個月才汰換。
(中國時報)
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