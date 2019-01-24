最美燈會 2月2日南投主燈亮起來
2019南投燈會將於2月2日正式開幕！縣府23日舉辦造勢記者會，主燈造型「福嘟嘟、發大財」搶先曝光，號稱全台首座花燈機器人也同時亮相。縣長林明溱說，南投燈會有焰火秀、水舞、火龍、沙雕和花海，精彩可期，作美、最好玩的燈會，將在南投發光。
林明溱強調，豬年主燈設計極具未來感，科技主燈不但為燈會擔綱，各項活動也很好玩，學生製作彩繪豬，坐擺在前總統蔣經國的禮賓車上，彷彿時光倒流；包括豬年小提燈、彩繪豬、紙雕豬也都出籠，亮麗吸睛。
林明溱說，今年南投燈會「水陸雙棲」。2月1日埔里水上燈區先暖場，翌日南投主燈區開幕亮相，超過20個主題的燈區迎賓，絕對精彩。
配合燈會舉辦，開燈前後各項好玩主題陸續登場，將延續到元宵節；內容包含浪漫情人橋焰火、絢麗水舞、景觀花海、主題沙雕、新春展演、VR展，應有盡有。
縣府表示，燈會期間，遊客白天可以遊遍南投各景點，夜賞花燈、煙火、水舞等，相關系列活動熱鬧且與往年不一樣；2018南投燈會參觀人數超過450萬人次，縣府今年推出升級版，期打造最好玩燈會、再創新高。
(中國時報)
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