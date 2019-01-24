拱範宮迎春 拜媽祖 逛六輕
雲林縣麥寮鄉公所為推廣旅遊產業，23日與拱範宮媽祖廟、台塑六輕共同規畫麥寮新春1日遊，除了可參拜媽祖外，還可參訪全國最大石化廠區、生菜村現採美生菜，今年並有新開幕的貨櫃市集，提供春假期間旅遊新選擇。
拱範宮是雲林西部沿海的信仰中心，廟轄包含台西、東勢、褒忠、崙背四鄉36村、72庄頭，在現任主委張克中與全體委員經營下，每年春節活動與媽祖聖誕文化祭，已成全國信眾矚目的焦點。
張克中表示，拱範宮今年迎春系列活動包括送神謝太歲、新春揮毫、除夕夜搶頭香，初一至初三歌唱大賽、初四頒獎與百萬摸彩等，歡迎民眾來參拜媽祖、歡唱同樂。
麥寮鄉長蔡長昆建議民眾參拜媽祖後可前往全國最大石化園區台塑六輕，親自體會原本滿是海水的地方，如何經過填海造陸，成為年產值上兆元的產業重鎮，並提供上萬個工作機會留住在地人才。
六輕指出，廠區經過10餘年的綠美化，完成廠內公園化、廠外森林化目標，其中位於六輕管理部後方的阿嬤公園，以2座人工湖為中心，周圍設有思源廣場、玫瑰花園、人工瀑布、按摩步道，是六輕廠區綠美化最成功的典範。
另外，位於六輕北堤的風力發電與漁港夕照，展現環保能源與漁港風光，吸引許多遊客拍照留念；濁水溪出海口則有豐富的溼地生態、候鳥群集，是賞鳥人士的最愛。
(中國時報)
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