高捷運量大躍進 盈利創新高

2019年01月24日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄捷運自2008年通車時平均日運量約11.07萬，至去年平均日運量已達17.73萬人次，約成長60％，較前年17.47萬人次也增加約1.5％，財務結盈餘0.73億元，另增加多元創新國際化服務。

高捷公司導入Mastercard信用卡行動支付，成為全世界第一個可使用開放式信用卡及銀聯卡行動支付的城市地鐵，建立高市國際化的便利大眾運輸環境。

高市交通局長鄭永祥指出，高捷公司積極發展附屬事業，除將南機廠打造成全國最夯的大魯閣草衙道休閒購物中心，帶動捷運運量及營收，後續北機廠開發案如高醫開發案、享溫馨開發案、達麗米樂開發案，以及大寮機廠興得利開發等案持續進行中，陸續開發捷運三大機廠用地，打造高雄市新地標。

高捷公司收入7成來自於運量，3成來自於業外收入，是同業之中最高的，利用創意靈活多角化經營模式，以及去年日平均運量達17.73萬人次，在未獲平準基金補助下，自結盈餘約0.73億元，運量財務雙雙創新高峰。

鄭永祥表示，高雄在市長韓國瑜行銷效應下，觀光人潮逐漸回溫，為鼓勵民眾及外來旅客多利用公共運輸系統，除推出豐富的旅遊套票優惠外，同時規畫多條捷運接駁公車路線，並在捷運車站周邊畫設機車、自行車停車格，及建置公共自行車系統等，讓旅客更方便。

(中國時報)