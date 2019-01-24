台灣自由度 全世界第一
世盟中華民國總會舉辦世界自由日慶祝大會，23日在台北國軍英雄館盛大開幕，世盟理事長曾永權表示，2018年美國智庫「自由之家」評比，台灣自由度高達93分，超過美國的89分與法國90分，榮獲全世界最自由國家之一。
為緬懷1954年1月23日韓戰義士1萬4000多人，投奔自由來台灣，世盟中華民國總會每年1月23日舉辦「123自由日慶祝大會」，紀念義士追求自由的決心。
曾永權強調，去年1月美國智庫「自由之家」對全世界190多個國家自由度評比，台灣自由度高達93分，超過美國89分與法國90分，榮獲全世界最自由國家之一。世盟已在全世界130餘國設有分會組織，宣揚台灣自由民主發展的經驗，兼具「二軌外交」功能，獲得世界各國產官學界和聯合國非政府組織執委會的肯定和重視。
他指出，回顧以往，中華民國的民主法治與自由人權發展至今，已有長足進步，但不能因此自滿。「我國民主法治及自由人權發展仍面臨許多問題」，需要努力解決。
世盟總會長饒穎奇也表示，自由、民主和人權都是人類普世價值，彼此相輔相成、相輔為用，惟有實現民主政治體制，弘揚法治精神，爭取言論自由，充分發揮民意，才能夠展現自由真諦，促進人權保障。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。