台灣自由度 全世界第一

2019年01月24日 04:11 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

世盟中華民國總會舉辦世界自由日慶祝大會，23日在台北國軍英雄館盛大開幕，世盟理事長曾永權表示，2018年美國智庫「自由之家」評比，台灣自由度高達93分，超過美國的89分與法國90分，榮獲全世界最自由國家之一。

為緬懷1954年1月23日韓戰義士1萬4000多人，投奔自由來台灣，世盟中華民國總會每年1月23日舉辦「123自由日慶祝大會」，紀念義士追求自由的決心。

曾永權強調，去年1月美國智庫「自由之家」對全世界190多個國家自由度評比，台灣自由度高達93分，超過美國89分與法國90分，榮獲全世界最自由國家之一。世盟已在全世界130餘國設有分會組織，宣揚台灣自由民主發展的經驗，兼具「二軌外交」功能，獲得世界各國產官學界和聯合國非政府組織執委會的肯定和重視。

他指出，回顧以往，中華民國的民主法治與自由人權發展至今，已有長足進步，但不能因此自滿。「我國民主法治及自由人權發展仍面臨許多問題」，需要努力解決。

世盟總會長饒穎奇也表示，自由、民主和人權都是人類普世價值，彼此相輔相成、相輔為用，惟有實現民主政治體制，弘揚法治精神，爭取言論自由，充分發揮民意，才能夠展現自由真諦，促進人權保障。

(中國時報)