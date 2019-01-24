苗栗縣警局拚治安 成績亮麗

2019年01月24日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

苗栗縣1年來治安平穩，刑案發生率明顯下降，破獲率相對提高，警察局團隊在緝毒、打詐及偵破重大刑案，都交出亮麗成績單，不僅讓鄉親安居樂業過好年，也吸引企業到苗栗投資設廠，更是遊客旅遊最佳選擇，為縣長徐耀昌施政奠定好基礎。

縣警局長林國清指出，查緝毒品犯罪部分，2018年6月25日至8月31日，配合警政署「安居緝毒專案」，聲請110張搜索票，查獲製造毒品2案、販賣毒品37案，緝獲製造、運輸、販毒藥頭49人，扣得各級毒品1017公克、羈押15名犯嫌。

另在打擊詐欺犯罪方面，2018年起在斯洛維尼亞、克羅埃西亞及波蘭3國境內，相繼查獲4處跨國機房，查獲139名涉案集團成員，自同年1月29日起至5月1日止，分6梯次遣返國內，除3名孕婦各以10萬元交保外，其餘136人全數裁定羈押，創下近年來國內偵辦涉外詐欺案件，最高且最完整的羈押人數紀錄。

林國清表示，縣長徐耀昌積極推動幸福城市政策，警察局以「強化治安防護、營造安心家園」扮演第一道守門員。未來，警局將持續以讓民眾對治安放心為己任，用心服務為標竿，為山城營造更優質治安環境。

(中國時報)