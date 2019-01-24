天津年貨大街 攤位降租加碼好禮
邁入第17年的「台中市天津路年貨大街」，於1月25日至2月4日登場；有300個攤位、300家會員店齊聚，打造台中最大規模的年貨大街；商圈主委李進祥說，受不景氣影響，今年攤位租金下修1至2成，僅出租9成，為突破以往30萬人潮，商圈再加碼祭出80萬元好禮抽獎紅包，刺激買氣。
天津路年貨大街從中清路至梅川西路，封街路段約700公尺，除2側店家外，還有300個攤位；包括年節伴手禮、南北雜貨、糖果美食與寢具等。隨著經濟不景氣加上大賣場、網路、便利超商搶做年貨生意，攤位租金降1至2成，僅招到9成滿。
台中市天津路服飾商圈主任委員李進祥說，景氣不佳又是暖冬，民眾購買率下降；天津路服飾店家庫存量堆積，業績整整掉了5、6成，苦不堪言。這次年貨大街大清倉，店家將推出單一價特賣，有100、200元服飾；甚至還有「銅板價」，比百貨公司下殺1、2折還便宜，消費者買到賺到。
為刺激買氣，李進祥說，商圈首度祭出80萬元好禮抽獎、紅包送給消費者；只要在會員店消費滿300元即獲得摸彩券1張。為響應環保，頭獎GOGORO電動機車共6名、採CALLOUT方式抽出；25日開幕當天有「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」活動，備2000個100元現金券大方送。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。