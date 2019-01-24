時力議員推議場直播 惹毛同仁

2019年01月24日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣議會臨時會23日討論內規，時力議員廖郁賢數度發言要求議場內可自行直播、參與程序或紀律委員會，發言尖酸惹毛多名議員，主席動用表決但0票支持，她又發言「大家要這樣排擠我沒關係」，數名議員聽不下去步出議場。

廖郁賢表示，除祕密會議外會議紀錄都應該公開，她的直播只針對她個人；她代表6179票希望參加程序或是紀律委員會，沒有任何議事規則說沒有黨團的人不可以加入。

主席蘇俊豪表示，雲林縣議會設程序委員會5人，議長為當然委員，其餘各政團推派1人擔任，此解釋不為廖接受，她要求各政黨說明理念或者修改法令。

議事組主任吳國正說明，修正地制法是立法院權責；副議長蘇俊豪最後動用表決，0票贊成廖郁賢以個人加入程序委員會，廖又舉手嗆聲「大家要這樣排擠我沒關係」。

縣議員李建志建議廖自組政團，她可說明理念給大家聽，沒有人舉手推薦她當程序委員就說人家排擠是不對的。

議員顏忠義要求，行政單位向廖說明法令，才不會推延及扭曲開會的品質。許留賓議員表示反對在議場直播影響各位議員的權利，不能讓一個縣議員去處理所有的縣議員。

蘇俊豪提醒廖郁賢，任期有4年，第1年可先了解環境，縣議員的職責是監督縣政府，不是監督縣議會，這樣下去會內亂不好，拜託議員同事們要自律，也呼籲議員同僚包容廖年輕進退有不得當之處，多給她機會。

(中國時報)