高雄將拆6陸橋 填平2地下道
去年10月高雄鐵路下地通車後，高市府規畫分批辦理沿線立體設施拆除，預定春節過後，於2月16日起陸續拆除青海、青年、自立、自強、大順及維新等6座陸橋，左營地下道與中華地下道也分別在4月及7月開始填平工程。
工務局表示，青海陸橋於2月16日率先啟動拆除作業，2月24日接著拆除青年鋼便橋，自立陸橋於3月9日、自強陸橋3月26日、大順陸橋於4月4日先後拆除，另外維新陸橋及左營地下道則是預定在4月開始辦理拆除跟填平。
每座立體設施啟動拆除後，皆預定1個月內恢復平面通行，中華地下道則因為交通量大，將先封閉一半，填平開放通車後，再辦理另一半填平作業，時間上將花上較多時間，預計7月開始作業，12月整個地下道填平開放通車。
至於左營地下道則是預計4月辦理填平工程，5月恢復平面通行。工務局透露，左營地下道填平，以及美術北三路及新莊一路打通後，市府將進行大範圍交通模擬分析，評估區域性車流移轉狀況以決定左營高架橋拆除與否。
(中國時報)
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