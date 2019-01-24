新住民提前圍爐
為表達對新住民的關懷及鼓勵，市府教育局23日在桃園市新住民學習中心舉辦「豬事如意慶團圓─歲末感恩圍爐」，邀請來自越南等國的新住民家庭，提前歡度新年，現場呈現各式異國風味料理，介紹各國不同的過年習俗，場面熱鬧溫馨。
圍爐以「豬事如意慶團圓」為發想，結合台灣傳統辦桌外燴，也偕同新住民志工製作東南亞料理。來自印尼的官美連製作「印尼椰蓉糯米球」，外皮使用糯米製成，內部為液狀融化的椰糖，入口感受幸福甜蜜的滋味，一顆顆的印尼椰蓉糯米球，也象徵團圓美滿意味。
印尼人過年會做印尼黃薑飯塔舉行祈福儀式，黃雙芝、陳漢琳及來自湖南的肖麗紅聯手製作，圓錐形狀是黃薑飯最大特色，再經過巧手鋪排蝦餅、炸雞翅花生、巴東蛋等，象徵步步高升之意，也表達對過去一年的感恩及對來年的展望。
除了美食佳餚以外，還有新住民志工及新住民二代表演，教育局專門委員林淑芬表示，肯定新住民在台灣生活所付出的努力與貢獻，感謝這一年來四處奔波至桃園市各國中小及社區宣揚異國文化的志工群們。新住民也帶著子女用母語向大家拜早年，現場充滿年節歡樂氣氛。
(中國時報)
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