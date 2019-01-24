清明疏運 華信航空離島增飛96架次
2019年清明節共計4天連續假期，華信航空為滿足離島鄉親及旅客搭機的需求，特別增開國內離島航線加班機；從4月3日至4月8日止共規畫增開96架次加班機，將於1月28日上午9時起，統一對外接受訂位。
華信航空指出，配合今年度兒童、清明假期，離島航線加班機，包括台北-金門40架次、台北-馬公12架次、台中-金門12架次、台中-馬公18架次、高雄-馬公14架次，總共增開96架次加班機、增加7672個座位數，以疏運清明節連假返鄉的偏遠離島空中交通。
澎湖及金門加班機，統一開放訂位時間為1月28日09:00起，民眾可向華信航空客服中心訂位、華信航空網站或APP訂位購票，或透過統一或全家超商訂位購票。
華信航空強調，民眾向客服中心訂位者，請於訂位日起（含當日）3日內完成開票。透過華信航空網站、華信航空APP、超商訂位購票者，則須立即付款。
(中國時報)
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