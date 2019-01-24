先計畫再生產 新港洋桔梗熱銷

2019年01月24日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣新港鄉特產之一的洋桔梗，每年冬季時大量外銷到日本，一年約有2000萬元左右的產值，而扮演最大幕後推手的新港鄉農會，則是經由一連串周延的計畫，才有今天的成績。新港鄉農會總幹事陳永華強調，最重要的就是「先有行銷計畫再有生產計畫」，避免生產過剩。

陳永華指出，日本自產洋桔梗，冬天時氣候不適合生長，因此會從國外進口，新港每年冬天出口到日本的洋桔梗約維持在120萬支上下，每支150到200日幣的行情，可為新港鄉帶來2000萬元左右的產值，有的農民甚至只種洋桔梗年收上看2、300萬元。

新港鄉農會供銷部主任陳銘仁說，目前有約32種顏色，日本人最喜愛粉色與白色系，白色系使用最為廣泛，為避免破壞行情，農會推行計畫生產「先有行銷計畫才有生產計畫」，採收的花送到集貨場採取「共選共計」確保品質再統一出貨，同時也推動「引種制度」，針對新品種先小規模試種，確定沒問題後隔年再量產，確保合格率。

(中國時報)