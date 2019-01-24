屏前議員陳昭忠被控買票 無罪定讞

2019年01月24日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前屏東縣議員陳昭忠被控2014年參選時買票，一、二審判他有罪，但高雄高分院更審認定，伍姓女子到他競選總部索賄7000元後，李姓女子交給對方金錢，但陳男不在場，無法證明共謀逆轉改判無罪，檢方不服提起上訴，最高法院昨駁回定讞。

不過，陳昭忠因在5年前議長選舉時，與議員王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳美瓊及歸曉惠集體收賄，去年10月，最高法院依違反選罷法各判刑3年2月至4年不等確定，陳昭忠目前在監獄服刑中。

檢方起訴指控，2014年11月22日，陳昭忠在屏東春日鄉競選總部內，將7000元拿給李姓女子，李女再把錢交給伍姓樁腳，囑託伍女以每人1000元買票；李女被判刑2年定讞，其餘樁腳伍女、沈女等人都獲判緩刑。陳昭忠民事部分遭判當選無效，失去議員資格。

一審依違反選罷法判他4年2月徒刑，二審判刑3年8月，最高法院發回更審後，更一審認為，伍女到競選總部時，陳男不在場，也沒有補強證據證陳男共謀，改判無罪，檢提上訴後，最高法院駁回確定。

(中國時報)