屏前議員陳昭忠被控買票 無罪定讞
前屏東縣議員陳昭忠被控2014年參選時買票，一、二審判他有罪，但高雄高分院更審認定，伍姓女子到他競選總部索賄7000元後，李姓女子交給對方金錢，但陳男不在場，無法證明共謀逆轉改判無罪，檢方不服提起上訴，最高法院昨駁回定讞。
不過，陳昭忠因在5年前議長選舉時，與議員王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳美瓊及歸曉惠集體收賄，去年10月，最高法院依違反選罷法各判刑3年2月至4年不等確定，陳昭忠目前在監獄服刑中。
檢方起訴指控，2014年11月22日，陳昭忠在屏東春日鄉競選總部內，將7000元拿給李姓女子，李女再把錢交給伍姓樁腳，囑託伍女以每人1000元買票；李女被判刑2年定讞，其餘樁腳伍女、沈女等人都獲判緩刑。陳昭忠民事部分遭判當選無效，失去議員資格。
一審依違反選罷法判他4年2月徒刑，二審判刑3年8月，最高法院發回更審後，更一審認為，伍女到競選總部時，陳男不在場，也沒有補強證據證陳男共謀，改判無罪，檢提上訴後，最高法院駁回確定。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。