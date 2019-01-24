蘇花改 明年1／10全線通車

2019年01月24日 04:11 中國時報 張祈 、 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

每到連續假期，花東居民最關心的就是蘇花改何時通車，公路局23日表示，各段進度正常進行，工程順利，蘇花改工程處長邵厚潔不但宣告將於明年1月10日正式通車，更豪語指稱若沒通車就回家吃自己，言下之意就是沒通車就請辭。

今年春節假期有9天，公路總局疏運期間自2月1日至2月11日止，第四區養護工程處長李順成、邵厚潔、公路總局台北區監理所副所長陳金生昨在花蓮，針對春節疏運、蘇花改及花東縱谷「安全景觀大道」進度對外說明。

二期工程 展開評估

台9線蘇花公路山區路段改善計畫，共有蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水3路段，總計改善長度約38.8公里，工程包括8座隧道，總長24.5公里，蘇澳至東澳段去年開放通車，其餘路段所有隧道皆已完成貫通，目前同步趕工，朝通車目標邁進。

邵厚潔指出，蘇花改工程僅剩約29公里，花蓮境內的中仁隧道進度89％，仁水隧道進度超前，有機會提前完工，他也預告今年是蘇花改工程處最後一場尾牙，明年再見面將是通車慶祝典禮，若沒有如期通車，他就回家吃自己。

除了進行中的蘇花改工程，蘇花改二期工程也正在展開，公路總局表示，東澳至南澳段正進行可行性評估，和平至崇德段也將納入可行性評估。

春節疏運 客運優惠

監理站為鼓勵民眾搭乘公共運輸，農曆期間持續實施國道客運票價及轉乘優惠措施，疏運期間國道客運配合提供優惠，平均優惠85折。另因應春節期間大量遊客湧入太魯閣國家公園，中橫公路初二至初四實施交通管制，太魯閣至天祥間、舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋北端，每天上午7時至下午3時30分禁止四輪以上車輛通行，太魯閣國家公園管理處也推出免費遊園專車接駁。

(中國時報)