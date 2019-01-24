13國運中心半價 過年燃脂去

2019年01月24日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

春節將至，新北市13座國民運動中心在大年初二到初五期間，提供體適能中心及游泳池半價優惠，即日起到運動中心運動，還可以索取專屬特色限量款運動紅包袋，邀民眾在大魚大肉後除肉增肌，動健康、添好運。

動健康添好運 市長先體驗

市長侯友宜23日到三重國民運動中心主持新北市國民運動中心新春「價格一半 體脂減半」好康活動記者會，侯現場體驗TRX懸吊訓練及戰繩，展現平常就有運動的好體能。

侯友宜笑說，平常就有跑步、游泳、騎腳踏車、滑步機的習慣，每天大概固定運動50分鐘到1小時，保持一定的新陳代謝和體能，因此體驗起來感覺輕鬆不吃力。

侯友宜表示，今年農曆春節假期有9天，民眾大魚大肉之餘，也要運動顧健康，新北市13座國民運動中心從春節的初二至初五期間推出好康優惠，游泳池及體適能中心的門票享有半價優惠，希望透過價格一半、體脂減半，讓民眾在年假期間運動不間斷。

新北市體育處表示，除了價格優惠活動，部分運動中心在春節期間也開設期間限定的超值優惠單堂體驗課，如飛輪、有氧、空中瑜珈、肌力體能、拳擊、TRX等燃脂運動課程，從兒童到銀髮長輩都能找到適合自己的運動，詳細課程資訊可電洽各國民運動中心或至各中心官網、粉絲團查詢。

限量款紅包袋 即起大放送

體育處長洪玉玲也說，13座運動中心分別推出每座專屬特色的限量款運動紅包袋，用幽默標語提醒民眾運動維持好身材，例如「三重國民運動中心，不賣三層肉」、「自己的體重自己救」、「啞鈴舉不動，紅包拿不厚」等，令人會心一笑，即日起可到各運動中心服務櫃台索取，每個運動中心限量1000份，送完為止。

(中國時報)