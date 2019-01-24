呂理德掌環保局 拚乾淨過年

2019年01月24日 04:11 中國時報 賴佑維 、邱立雅、 莊旻靜 、何冠嫻／綜合報導 、邱立雅、、何冠嫻／綜合報導

桃園市環保局長呂理德23日上任，呂理德表示，年節將至，能乾淨的過年是民眾的心聲。他也提醒，小年夜2月3日雖是假日，但當天桃園市清潔隊將加班清運，除夕當天也會加班收運，讓民眾乾淨過好年。

教授轉任局長 打造低碳城

桃園市原任環保局長沈志修23日升任行政院環保署副署長，環保局長由原中央大學環境教育中心主任呂理德接任。呂理德畢業於台大環境工程學研究所博士，曾是《中國時報》環境新聞記者、台大新聞研究所兼任教授、中大通識教育中心助理教授、中大環境教育中心主任。

呂理德表示，今年2月3日清潔隊員將從下午2時30分起，依照清運路線加強清運，除夕當天從上午9時起加班收運一趟垃圾，初一到初四將暫停垃圾清運，各區清潔中隊將於初五上午9時起加班清運垃圾。未來會秉持市長鄭文燦永續發展目標，讓桃園成為循環經濟的低碳城市。

春節停收垃圾 民眾注意

新竹市自2月5日停收垃圾至8日，4日除夕當天及9日初五分別改為早上、下午清運，10日仍停收，至11日恢復正常。新竹縣包括竹北、竹東、新埔、關西、湖口、新豐、芎林、峨眉、五峰初一5日至8日停收，橫山5、6、8日停收，北埔5日至7日停收，寶山小年夜3日、5至8日、10日停收，尖石5、6、7日及9、10日停收。

苗栗縣包括苗栗、頭份、竹南、卓蘭、銅鑼5到8日停收，苑裡、通霄、後龍、公館、大湖、頭屋、西湖、造橋、獅潭5至7日停收，三義、三灣5至7日及9、10日停收，南庄5、6日及8、10日停收，泰安小年夜3日及5日至7日、10日停休。民眾可洽業管單位詢問垃圾清運時間，並與各地清潔隊聯繫回收大型家具。

(中國時報)