中市府送97萬家戶綠圓寶

2019年01月24日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

生廚餘回收桶「綠圓寶」，即日起分批分區免費發送。（盧金足翻攝）

全國最大生質能源廠台中外埔綠能生態園區已展開試營運，未來園區將收集台中市各家戶的生廚餘，採用厭氧技術進行發電，為方便市民收集生廚餘，台中市環保局設計生廚餘專用桶「綠圓寶」，即日起發送至全市97萬家戶，1戶1桶，全民攜手開創綠電，落實循環經濟。

1戶1桶 落實循環經濟

外埔堆肥場轉型推動外埔綠能生態園區，打造全國首座生質能源發電廠，結合「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術，去年9月試營運；環保局長吳志超勘察單機、系統、功能測試進度，推動早日正式營運，邁向綠色城市。

吳志超表示，台中市人口持續增加，垃圾量逐年成長，收集「生廚餘」進行發電，減輕焚化爐的負荷，物盡其用將垃圾變黃金，加上稻稈等有機物回收轉化成生質能源，創造環保、農民、經濟發展多贏局面。

物盡其用 垃圾變黃金

環保局指出，2018年11月底前設籍於台中市的家戶，都可收到生廚餘專用桶「綠圓寶」。台中市約有97萬戶，生廚餘專用桶數量龐大，「綠圓寶」採分批製作、分區發放。

「綠圓寶」生廚餘桶於配送一周前，環保局將聯絡各里辦公室通知到貨日期；「綠圓寶」送至指定地點後，由里長通知里民發放時間，民眾可至各里辦公室或指定地點領取，或由里長請鄰長協助發放到各家戶。

(中國時報)