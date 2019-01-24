在地隱藏伴手禮 送禮自用讚
台南農漁特產搶攻春節伴手禮市場，台南市府農業局23日舉辦農村好物春節伴手禮推薦記者會，從社區角度出發，推薦農特產品、畜產加工品以及文創商品，種類多元，能吃能用，又具有在地特色，提供民眾做為選購參考，送禮也不用怕和別人「強碰」。
加強行銷社區產業
台南市府農業局長李朝塘表示，台南市農村社區分布範圍廣，出產的作物種類豐富，社區民眾也會利用在地的農漁特產，開發出各項優質的產品，做出當地特色，因此更需要透過行銷，讓更多人知道隱藏在社區中的好東西，也讓社區產業發展能永續。
特色用品實用時尚
佳里延平社區以自然農法種植甘蔗，並用現榨原汁以大火慢煮、炒乾做成黑糖，也開發出芝麻糖、花生糖、果肉冬瓜露等產品；柳營果毅社區種植許多草菇，包括生鮮草菇、草菇乾及脆片，還有小農果乾可供選擇；玉井愛文山社區的頂級無糖愛文芒果乾禮盒，很適合送給挑嘴的朋友。
不只吃的，用的也很有特色，西港區檨林社區發展沒落的藺草產業，號召社區媽媽成立藺草工坊，將傳統的藺草蓆翻新，開發出實用的各項包款，還登上華航機上目錄，有平民的LV包稱號，送禮自用都很時尚。
農業局指出，台南農村農特產品從栽種到加工過程安全實在，春節送禮自用兩相宜，歡迎民眾多加訂購，想知道更多台南農村好物資訊，可上臉書搜尋「台南庄腳」及「農村小旅遊」。
(中國時報)
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