不適任特教師 教育局未解聘
家長指控國小特教班陳姓老師常罵學生「笨、白癡」，授課馬虎，只專注直銷營養品，向學校反應卻沒結果；高市教育局雖強調已進行輔導，若未改善就解聘，但人本基金會指依法不一定要輔導改善期，痛批教育局若非誤解法令，就是包庇。
家長申訴授課馬虎
人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍、高市議員林于凱昨開記者會，多位轉學生家長、畢業生現身投訴這名國小特教班陳姓老師，1名畢業生指陳老師當時大聲罵他笨、白癡，「我現在畢業了，但是一定要出來講，幫學弟妹把老師弄走！」
這名畢業生的媽媽哽咽說，孩子嚇到不敢上學，早上起床就挖眼睛、挖肚子，然後說他眼睛痛、肚子痛，每天上學就像天人交戰；而且陳老師上體育課竟是在教室放影片，當家長有意見，老師卻回應說：「沒有人規定體育課一定要去操場上」。
另名已將孩子轉學的家長也說，陳姓老師疑似做直銷，很多家長都被推銷過營養食品，但上課很不用心，自顧滑手機，有次她的小孩在教室跌倒弄翻桌椅，陳老師也沒發現；還有人說陳老師讓腦性麻痺孩子自行下樓梯，完全不顧安全。
高市教育局長吳榕峯表示，不適任教師有觀察輔導期，結束後會開教評會，若判定不適任就解聘，一切按照程序走，不能說有家長抗議就直接解聘老師；高市教育局則補充，這名老師目前已暫停入班，但仍要從事學校特教相關業務。
指進入觀察輔導期
張萍指出，教師法規定不適任教師共11項具體事實，這名陳姓老師起碼符合9項，可以說事證相當明確，且教育部相關規定也沒有硬性要求進入輔導期，高市教育局若把輔導期當必要條件，若不是誤解法令，就是包庇不適任教師，不想解聘。
(中國時報)
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