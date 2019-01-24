防兒虐 宜蘭將評估保母身心

2019年01月24日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

由於不時傳出兒童受虐事件，宜蘭縣社會處考慮針對登錄的合格保母，做經常性的身心狀態及壓力測試，一旦發現保母身心狀況不適合從事保育工作，將暫時中止工作並從旁輔導協助，待身心狀況穩定，再重返托育工作。

保母工作需要耐心愛心，但人的情緒難免有高低潮，當保母情緒陷入低潮，卻要面對哭鬧不休的小孩及嬰兒，難保不會將情緒發洩在小孩身上。

社會處兒少及婦女福利科長李麗秋表示，即使長期以來固定舉行保母在職訓練，安排兒童權益課程，但似乎還不夠，因此近日在召開聯繫會議時，將立即提出討論，針對縣內登錄的合格保母，經常性進行身心及壓力測試，若發現保母狀態或情緒不穩，將安排個別輔導及提供必要協助。

(中國時報)