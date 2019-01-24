空戰激烈 2選將告假粉絲團
金門立委補選6搶1 ，「空軍」網路戰已經開打。洪麗萍、陳滄江2位參選人23日以遭人冒名在社群網站設立假粉絲團，進行借刀殺人、抹黑栽贓的操作，分赴縣刑警大隊和金門地檢署提告，希望檢警揪出幕後黑手，即時遏止惡劣選舉伎倆。
國民黨徵召提名的前縣議長洪麗萍，昨天上午由競選辦公室發言人翁紹輝代表到縣刑大報案指稱，有心人設立與洪麗萍「承諾」粉絲專頁相仿的的假粉絲團，對其他候選人進行抹黑和誹謗，意圖運用「反串」在各陣營間製造猜忌、矛盾的惡質操作，已嚴重損害她一直堅持走良性競爭，乾乾淨淨選舉的形象。
洪麗萍也透過競選團隊強調，選舉結束後，「不管結果如何，我們都是一家人」，期待各陣營都能保持民主風度。
前縣議員陳滄江也在下午向檢方申告指稱，他已在去年8月31日退出民進黨，但仍有人盜用他的照片成立「無限期支持江哥」臉書粉絲專頁，內有其本人與蔡英文、陳建仁等民進黨籍人士合照及新聞連結，意圖製造他與民進黨關係親密的不實假象，藉以影響鄉親投票意向，使他不當選外，還「借刀殺人」攻擊另1候選人，企圖坐收漁翁之利，涉嫌違反選罷法和著作權法、刑法加重誹謗罪嫌。
金門立委補選將於3月16日投票，雖然任期只有10個月左右，但被視為第10屆立委選舉的前哨戰，登記加入戰局者有洪麗萍、陳滄江、陳玉珍、蔡西湖、盧冠宇和洪志恒等6人，競爭十分激烈。
(中國時報)
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