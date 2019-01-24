年前送暖 林智堅訪視脆弱家庭
中國時報
邱立雅／竹市報導
新竹市政府社會處啟動春節關懷訪視專案，強化社會安全網功能，23日上午市長林智堅前往脆弱家庭訪視，替一對母女及小六男童加油打氣，送上農曆年前最溫暖的關懷，同時指示社會處盤點全市弱勢家庭，提供資源給與即時協助。
社會處處長李季縈表示，建構綿密的安全防護網有賴中央政府、地方政府、民間團體、每個家庭，以及社會大眾合力推動，目前各項社福資源皆準備就緒，視情況隨時協助發送物資與救助金，社會處列冊關懷的兒少們也會一一確認照顧情形，一但有高風險狀況發生，會立即於年前做好妥適的處理，並提供必要的協助措施。
林智堅23日前往兩個家庭進行訪視，其中快滿1歲的小君因有發展遲緩情形，目前定期於醫院接受療育課，小君的家庭為低收入戶，由母親全職照顧，父親為家中唯一經濟支柱。林智堅十分關心小君狀況，除指示持續關懷小君療育情形，連結民生物資支持爸媽對孩子的照顧，也請社會處協助小君在發展上所需的醫療資源，同時也協助讓小君的哥哥申請優先就讀公幼，減輕負擔。
另一戶國小6年級的阿功從小父母離異，由伯父伯母扶養，雖家中經濟狀況不佳，但阿功一直都相當孝順，每天還會協助伯父復健按摩。由於阿功喜歡運動，林智堅特別準備一雙嶄新的運動鞋送給阿功當新年禮物，更與阿功打勾勾，約定一定要好好聽長輩的話，不要讓家人擔心，場面溫馨感人。
(中國時報)
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