敬老大陣仗 發放現金1億3354萬
彰化市發農曆年敬老禮金邁入第22年，是長輩們最開心「傳統」！今年再創新高，共有2萬2257名歲受惠，70歲以上每人領6000元，共1億3354餘萬元；市公所動員300多人清點、銀行也出動點鈔機，150名人次警力護鈔，長輩們興奮，盤算購物計畫，還有人馬上付諸行動了。
彰化市公所發放禮金「大工程」，23日上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工數百人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋；市長林世賢也往視察並慰問大家辛勞，警力也大動員，充當保鑣，協助「護鈔」到各里辦公處。
彰化市長林世賢分別前往向陽、南瑤社區活動中心等，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。
彰化市公所的老人紅包傳統從1997年開始發放70歲以上長者，隨著老年人口增加，近幾年紅包都破億；今年更創新高，發放人數較去年整整多出多1245人。
林世賢表示，現代醫療進步，長壽已非遙不可及！市公所的敬老禮金不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老慰問禮金，也是彰化市推展的社會福利項目之一；市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的城市。
(中國時報)
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