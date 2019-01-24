總舖師上菜 歡迎來嘉辦年貨

2019年01月24日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市各市場及農會2019年貨開賣，市政府23日在城隍廟埕舉辦年貨大街起跑活動，嘉義市餐飲職業工會總舖師用各市場都買得到的食材，煮出澎湃的年菜，「勇媽」市長黃敏惠上菜，鼓勵民眾採買在地新鮮年貨過好年。

黃敏惠說，嘉義市是雲嘉南消費中心，鄰近農漁牧產地，最新鮮、最好的食材都在嘉義市各大市場，民眾採買年貨可以一次買夠、CP值也最高，歡迎大家來「嘉」買年貨。

黃敏惠說，到傳統市場採買年貨，年節氣氛濃，串連各市場推出年貨大街活動，讓民眾過年過節最有感，各市場年貨商品應有盡有，做年菜的食材、送禮的伴手禮都有，滿足採買年貨的需求，人潮帶進錢潮，攤商有好業績，拚出嘉義的有感經濟。

2019年貨大街活動即日起至2月4日，有西市場、東市場、共和市場、北興市場、保安攤販集中場、永和市場、嘉義魚市場、嘉義市果菜市場及嘉義市農會等都可以買年貨。

嘉義市餐飲職業工會總舖師運用各市場食材精心料理出紅燒獅子頭、佛跳牆、筍干豬腳、香酥炸肉捲、燒雞、紅燒鮮魚等10道年菜，色香味俱全，民眾試吃後讚不絕口。

黃敏惠也頒發獎牌給10家榮獲經濟部評選「樂活名攤」的東市場得獎攤商，攤商分別拿到4至1顆星不等，星光閃閃，為食材及商店品質掛保證。

(中國時報)