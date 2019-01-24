救災生力軍 台東首輛排煙車到位
台東縣消防局斥資新台幣1530萬採購台東首輛排煙車，由於造型奇特吸引民眾圍觀，排煙車巨大的園柱不只能夠快速排煙，更能適用於地下坑道及各式建築物火災，與水帶連結可產生冷卻效果絕佳之水霧，大大提昇救災效能。
台東縣消防局購置救災排煙車，在台東分隊旁進行交車驗收，台東縣長饒慶鈴也在消防局長管建興等主管陪同下，親自視察及觀看排放的狀況。
台東縣消防局表示，交通部公路總局於省道台9線南迴公路拓寬改善工程中，建構一座長4.6公里之草埔隧道，為因應長隧道災害救援需求，除了在台東縣轄內隧道北口安朔端成立隧道達仁分隊外，並補助消防局1億3千多萬購置各式救災車輛裝備器材。
為快速排除隧道火災所產生大量的濃煙，消防局使用補助款中的1,530萬元購置隧道專用的救災排煙車，車上配備主排煙機風速可達每秒約37公尺，約12級風力，相當於中度颱風的等級，送風量達每小時12萬立方公尺以上，且兼具正負壓排煙功能，加上操作較無限制的屈折臂式活動座，不僅可應用於隧道火災，亦可適用於地下坑道及各式建築物火災。
管建興表示，草埔隧道將於明年初通車啟用，除了添置精良的車輛設備外，更將徵選專責人員於達仁分隊及大武分隊組成隧道專責救援隊，以應長隧道災害的複雜性及困難度。
(中國時報)
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