招商一條龍 不怕合法圖利廠商
新北市經發局長何怡明談到招商任務指出，經發局必須要永遠都在興利，在機制內盡量幫廠商找商機，不用擔心合法圖利問題，她強調，有時地方政府成功招來廠商卻失敗，足證招商過後的「後續關懷」，才是成功與否的關鍵。
何怡明原是都市計畫界出身，從工業局一路歷練，在全球招商攬才聯合服務中心擔任執行長，也在工業局工業區組擔任副組長。
何怡明說，經發局角色就是興利，怎麼給廠商合理的利潤，將是吸引外界投資的重要原因。新北市府提出的招商一條龍，就是要用專業經理人制度，突破過去繁瑣的行政流程，把廠商問題系統化。
簡單來說，經發局必須扮演類似「谷歌搜尋引擎」的角色，法令在哪？其他公司的實務經驗是什麼？把資料隨時提供給廠商參考，這才是積極的協助。
「更重要的是陪伴。」何怡明說，根據過去招商經驗發現，有些體質優良廠商，在這場馬拉松賽中，最後卻無法跑到終點，市府必須解決半途「路倒」問題，不能把廠商找來後放著不管，還得全程陪伴關懷。
何怡明說，中央謀定而後動，可能要先想好一套機制再去做，但地方必須要貼近民意，可能是先積極招商，再去想為什麼要做，因此，經發局必須要展現滾動式的檢討行動力，才能快速解決廠商的問題。
(中國時報)
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