苗栗（火旁）龍巡庄 桌遊、巴士吸客

2019年01月24日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

今年苗栗（火旁）龍以「（火旁）龍巡庄、新旺貓裏」為主題，苗栗市公所宣傳活動，推出「（火旁）龍桌遊」、「七龍珠集章抽好禮」以及「（火旁）龍公車」，吸引遊客目光，暢遊苗栗客庄風情。

市公所首度結合大眾運輸工具宣傳，在開往台3線的新竹客運公車上裝飾（火旁）龍看板，並以（火旁）龍元素妝點苗栗市接駁公車，穿梭各地邀請遊客到苗栗市體驗在地（火旁）龍文化。（火旁）龍桌遊則以大富翁遊戲架構規畫，設定不同狀況與指定任務，進而讓玩家們認識典故與文化，民眾參與2月13日的初九祥龍開光點睛「祥龍祈福陣」，即可獲得一份（火旁）龍桌遊。

除了推廣（火旁）龍文化外，苗栗市公所結合在地觀光資源，發起七龍珠集點遊戲，鼓勵民眾、遊客探訪台3線與苗栗市景點、文青小店等，並到合作店家集滿3枚龍珠戳章，就有機會抽中大獎。抽獎活動提供3部任天堂SWITCH遊戲機與100張（火旁）龍紀念悠遊卡，幸運兒將在2月17日的（火旁）龍之夜晚會中抽出。

苗栗市長邱鎮軍指出，苗栗市人文薈萃充滿小城特色，民眾利用元宵節期間，造訪苗栗規畫2日遊享受純樸客庄風情，夜幕降臨再參與（火旁）龍活動，感受屬於苗栗客庄熱鬧刺激的傳統文化。

(中國時報)