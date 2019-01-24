野生烏魚鬆 搶攻年節市場
全省捕烏新故鄉梧棲漁港今年大豐收，創下近20幾年來新高。台中市政府農業局及台中區漁會為增加漁民收入，特輔導將取下「烏魚三寶」的野生烏魚殼，製成美味可口的烏魚鬆搶攻年節市場。台中區漁會總幹事趙朝森說，讓「魚進得來，貨賣得出去，漁民發大財！」
趙朝森指出，從去年12月4日先頭烏來報到，截至今年1月中旬，梧棲漁港烏魚捕獲量達53萬餘尾高居全台各漁港之冠，創下梧棲漁港20餘年來捕獲新紀錄；以總烏價每尾280元計算，拍賣金額超過1億4000餘萬元，為漁民帶來可觀的年終獎金。
漁民指出，烏魚都以整尾來拍賣，大盤商將烏魚取出烏魚子、烏魚膘、烏魚肫後，剩下烏魚殼批給魚販在市場出售，因供銷失衡造成競相削價。
趙朝森說，農業局及區漁會特輔導漁民將烏魚殼製成烏魚鬆，並向全國漁會申請精緻水產品包裝製作；讓烏魚殼能發揮最大效益，不僅消費者可品嚐到野生烏魚鬆的美味外，亦實質增加漁民收入。
農業局表示，該局將於26日在裕毛屋舉辦「台中市野生純正烏魚鬆行銷推廣活動」，歡迎各界前往品嘗野生純正烏魚鬆的美味，並分享漁民豐收的喜悅！
(中國時報)
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