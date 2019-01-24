農業局文化局 邀你走春趣

2019年01月24日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

今年過年假期長達9天，高雄市府全員出動大力招攬觀光客走春，農業局、文化局都沒閒著，大年初四、初五連續3場「一日農夫」，讓遊客親採草莓、鳳梨，紅毛港文化園區則推「行春彩繪」活動，邀民眾搭遊艇感受早期討海人過年情景。

高雄「一日農夫」農村旅遊2019全新活動由農業局與大樹休閒農業區、杉林築夢新故鄉文化產業發展協會一起規畫，2月8日大年初四推出「小冬日和─戀戀草莓季」、2月9日初五「新春相揪來大樹」、「瓜田你下莓果樂」。

農業局表示，冬天是吃草莓的季節，杉林場次結合同心圓農場，主推有機草莓；而大樹休閒農業區則規畫一系列鳳梨相關活動，藉由鳳梨台語「旺來」諧音，讓遊客豬年從頭旺到尾。

去年搭乘文化遊艇到紅毛港文化園區的人次成長近1倍，文化局指出，為配合老顧客、新旅客到來，展示館內增加互動科技體驗，其中以「時代記憶的足跡」最受歡迎，許多遊客排隊體驗，和回憶中的紅毛港留下合照。

金豬年初一至初六期間，文化局將在園區古厝「穎川」及「渤海」前，安排「彩繪DIY」活動，入園遊客均可免費參加，在團扇表面畫出心中最美的紅毛港景色，現場還有童玩體驗，非常適合親子同樂。

(中國時報)